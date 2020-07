Niente edizione 2020 per "Artigianato Vivo": «Disposizioni anti Covid troppo stringenti»

Niente da fare, nonostante da qualche settimana si sentisse nell'aria qualche spiraglio positivo, l'edizione 2020 dell'amata manifestazione "Artigianato vivo" non entrerà nella programmazione estiva degli eventi di Cison di Valmarino. A causare il definitivo rinvio al 2021 sarebbero le troppo stringenti norme anti Covid-19 da porre in atto per limitarne quanto più possibile il contagio. Regole difficilmente rispettabili nonostante il contributo di volontari e ospiti. Proprio per questo, nelle ultime ore la Pro Loco ha votato per abbandonare il sogno di riuscire, anche solo in una versione ridotta, a garantire anche quest'anno "Artigianato Vivo", arrendendosi di fatto all'evidenza dell'attuale situazione sanitaria e regolamentare. Un vero peccato, soprattutto considerando che quest'anno si sarebbe celebrata la 40^ edizione. Questo stop forzato, però, non ha minimamente scoraggiato per il futuro tutti i volontari che da anni si occupano di organizzare l'evento, tanto che da oggi tutte le energie saranno concentrate per assicurare al pubblico un'edizione 2021 davvero indimenticabile.

