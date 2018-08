Oscar Berti con Fulvio Luna Romero stasera a Cison di Valmarino

CISON DI VALMARINO Oscar Berti continua il suo giro tra luoghi magici ed unici, e dopo il concerto di Sabato scorso nella bellissima spiaggia di Numana (AN), suonerà domani (martedì 07 agosto) in uno dei borghi più belli d’Italia. A Cison di Valmarino, presso la EX Latteria, con lui ci sarà anche Fulvio Luna Romero, che in bilico tra giallo e realtà proverà a mettere assieme i personaggi che popolano i suoi libri (ultimo “Prosecco Connection) con le figure strambe delle canzoni di Oscar Berti.

Sarà una serata speciale per vivere l’atmosfera notturna che solo luoghi come Cison sanno rendere magica, tra le note acustiche di un trio tutto inedito con GIanandrea Moro al piano (Centrade), Filippo Pangerc alla batteria e la partecipazione di Franco Baldo al basso, già anima ritmica di una delle migliori band nate nella nostra città, i Rapsodiva.