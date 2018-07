Cjf Music Festival: il maltempo cancella la serata conclusiva

CODOGNE' Era tutto pronto, gli artisti erano già saliti sul palco per le prove generali e avevano trascorso il pomeriggio in compagnia giocando a calcio con i volontari.

Inizialmente l'evento era stato confermato, gli organizzatori non volevano credere che tutto potesse finire, ma al tempo non si comanda e purtroppo la pioggia non si è fermata e così la serata conclusiva del Cjf Music Festival è stata annullata a causa del maltempo. Nelle scorse ore è iniziato lo smontaggio dell’allestimento, con grande delusione di tutti. Ma gli organizzatori di certo non si sono dati per vinti e stanno già pensando ad un 2019 pieno di novità. Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di rimborso dei biglietti acquistati online e prossimamente, coloro che avevano acquistato l’abbonamento riceveranno un buono sconto valido per il Cjf Music Festival 2019. “Quella di ieri era la serata più attesa e non è stato certo facile scegliere di annullarla” afferma Alex Perin, founder del Cjf Music Festival. “Tante persone però credono in noi e sicuramente ci daranno la forza per ripartire più forti di prima”.