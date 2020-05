Malattia incurabile, addio al fruttivendolo Claudio Carraretto

Domenica 17 maggio è mancato all'affetto dei suoi cari Claudio Carraretto, stroncato a 64 anni da una malattia incurabile che l'aveva colpito nel 2018, portandolo al decesso nel fine settimana appena trascorso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Carraretto è stato per anni anima del mercato di Piazza San Parisio dove lavorava come fruttivendolo. Centinaia i trevigiani che frequentavano il suo banco di frutta e verdura. Ma Claudio era anche uno degli organizzatori più conosciuti della celebre "Toea Longa", evento che si sarebbe dovuto svolgere proprio in questi giorni animando tutta l'isola della Pescheria. Originario della Marca, in gioventù Claudio era stato una promessa del calcio, militando nel Treviso e nel Torino prima di diventare allenatore di alcune squadre importanti, come il Brescia. Negli Anni '80 il rientro nel capoluogo di Marca dove ha iniziato a gestire il banco di frutta del suocero, lavorando prima al mercato di Via Pescheria e poi in piazza San Parisio, sempre con grande impegno e dedizione. Oggi lo piangono la moglie Paola con cui viveva nella frazione di Conscio, a Casale sul Sile, e le due figlie Alessandra e Marta oltre ai tre fratelli e ai suoi quattro adorati nipotini. I funerali di Claudio saranno celebrati domani, mercoledì 20 maggio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Conscio.