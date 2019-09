Co i piè descalsi: musica e bigoi per il gran finale della 22esima edizione

Per chiudere alla grande la 22esima edizione del festival "Co i piè descalsi" il Gruppo 86 vi aspetta numerosissimi per cantare e ballare con la musica di Onde Beat. Cinque ragazzi trevigiani che che hanno deciso di riproporre un repertorio interamente ispirato all'esperienza beat italiana degli anni '60, utilizzando look e stile rigorosamente sixties.

Una band che rappresenta il meglio del beat italiano dei ruggenti anni ’60 nel look e nello spirito. Come da tradizione la serata sarà accompagnata da un ricco stand gastronomico con i bigoi come specialità della serata. L'appuntamento è, come sempre a Vascon di Carbonera, ad un minuto dal casello autostradale di Treviso Nord. L'ingresso è gratuito.