Pecore a spasso lungo la Feltrina: il traffico va in tilt

Code e viabilità a rilento nel tardo pomeriggio di lunedì 5 novembre lungo la Feltrina. Fortunatamente questa volta non si trattava di un incidente ma di un evento che ha suscitato grande curiosità tra i residenti della zona.

Un numerosissimo gregge di pecore ha infatti invaso la trafficata strada nel tardo pomeriggio, costringendo gli automobilisti in transito ad accodarsi ai simpatici quadrupedi, fino alla fine del loro attraversamento. Le pecore si sono incolonnate in maniera molto ordinata lungo la carreggiata ma il loro numero elevatissimo ha impedito alle macchine di superarle. Alcuni automobilisti, vedendo la coda di macchine avevano pensato a un incidente stradale ma dopo pochi minuti, la situazione è tornata alla normalità. La transumanza è entrata nel vivo in questi mesi e in molti comuni della provincia di Treviso lo spettacolo degli animali al pascolo è sempre più frequente.