Musei e spiagge presi d'assalto per il 2 Giugno: lunghe code in Treviso-Mare

Lunghe code in Treviso-Mare nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno. Traffico a rilento non per un incidente ma per il gran numero di trevigiani di rientro dalle spiagge del litorale veneto, Jesolo in particolare.

Approfittando della bella giornata di sole, sono stati tantissime le persone che hanno raggiunto le località balneari della vicina provincia di Venezia per una Festa della Repubblica trascorsa in spiaggia, a pochi passi dal mare. Al rientro, verso sera, il traffico è stato molto intenso, soprattutto tra le ore 18 e le 19 quando un lungo serpentone di auto si è formato da Vallio fino alla rotonda dell'Emisfero a Silea. Presenti i controlli della Polizia stradale lungo l'arteria che collega Treviso al litorale. Partenza con il botto anche per i musei che, nel capoluogo di Marca, hanno fatto il pieno di visitatori in questo martedì di festa. Tra i luoghi più visitati c'è stato il museo di Santa Caterina che ha riaperto i battenti con la mostra "Natura in posa", prolungata dopo la chiusura legata al lockdown. Entusiasta il sindaco Mario Conte che ha espresso grande soddisfazione per questa ripartenza nel segno della cultura. Piazze e bar sono stati però molto frequentati in quasi tutti i grandi Comuni della Marca: da Conegliano a Montebelluna. Un segnale importante per una Fase 2 sempre più nel segno di un progressivo ritorno alla normalità.