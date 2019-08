Lavori in strada: code e rallentamenti a Ponte della Priula

Traffico a rilento, lunedì mattina, nella frazione di Ponte della Priula. A causa di una serie di lavori programmati proprio sopra il ponte da poco inaugurato, il traffico lungo la statale Pontebbana è andato in tilt. La viabilità a senso unico alternato è stata regolata da un doppio semaforo che ha rallentato di non poco la viabilità nelle ultime ore.

Tantissimi gli automobilisti che, diretti al lavoro dopo la pausa del weekend, sono rimasti bloccati in auto per diversi minuti prima di poter superare i lavori. In mattinata le code sono arrivate a raggiungere anche i 30 minuti di attesa con numerose auto in colonna fino a tarda mattinata. Un nuovo picco del traffico si prevede questo pomeriggio, al termine dell'orario d'ufficio. Un disagio non da poco per chi dovrà rientrare verso casa in serata.