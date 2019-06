Benny Benassi, Rumatera e Planet funk: svelato il programma di CJF Music Festival

Ultimi preparativi per il CJF Music Festival, la maratona di concerti che anche quest’anno, nel terzo week end di luglio, a Codognè, farà da calamita per migliaia di giovani appassionati di rock, punk, pop, indie e funky-house, attratti sia da nomi di grande risonanza come dalle band locali di ultima generazione. Negli anni dal 2012 a oggi l’evento ha visto succedersi oltre 100 artisti tra gruppi e singoli, debuttanti e professionisti già affermati sul piano internazionale. L’edizione 2019, in corso dal 18 al 20 luglio negli spazi degli impianti sportivi, si alterneranno una quindicina di artisti, tra i quali spiccano i nomi di Benny Benassi, The Bloody Beetroots e Planet Funk che daranno corpo a un evento alla cui organizzazione collaborano 170 volontari e una decina di associazioni locali, chiamati a gestire l’ospitalità ad almeno 15 mila spettatori da venerdì a domenica. Ma l’obiettivo del CJF Music Festival, oltre a quello di intercettare i gusti dei cultori più raffinati dei generi musicali inseriti nel palinsesto, è di creare un momento di aggregazione trasversale fra le generazioni, proponendosi come spazio di incontro anche per bambini e famiglie grazie a molte occasioni di richiamo distribuite su tutti i 36 mila metri quadrati del “villaggio della musica”.

Le opportunità non mancheranno di certo. Si va dalle seduzioni dello street food con gli stand degli “chef di strada” specialisti in maritozzi dolci e salati, cannoli siciliani, hamburger, pesce fritto, pizza, stuzzichini veneti e cicchetti pure in variante vegana, alle aree per i bambini affidate alle cure degli animatori dei centri estivi comunali, dai laboratori artistici in varie declinazioni fino ad una inedita torre panoramica alta 35 metri. Particolare attenzione verrà dedicata alla sostenibilità ambientale, nell’ottica di un festival sempre più smart e sempre più green, attraverso l’utilizzo del sistema cashless e delle isole ecologiche. Due tematiche apparentemente distanti ma che vedranno la fusione nel 2020, grazie ad un progetto di cashback che stanno sviluppando gli organizzatori. Tutto questo con un occhio di riguardo ai residenti di Codognè i quali, anche in questa edizione 2019, potranno accedere gratuitamente agli spazi del festival fino alle 21.

PROGRAMMA CJF MUSIC FESTIVAL 2019

PRIMA SERATA

La tanto attesa prima serata, Giovedì 18 Luglio 2019, si aprirà con il primo concerto del festival dei mitici RUMATERA, un gruppo di ragazzi veneziani che sono stati in grado di unire le tradizioni della propria terra e l’uso del dialetto alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni ’90. Poi la serata proseguirà con DJ ALADYN, uno dei DJ di spicco della radio italiana come conduttore a Radio Deejay, famoso per le sue performance audiovisive e i THE YOUNG OLDEN un duo composta da Romeo Enrico Bernardini - Bass synthesizer, Keyboards, Samples – e Alessandra Collovini - Electronic drum.

SECONDA SERATA

La serata di Venerdì 19 Luglio 2019 inizierà con il focoso concerto di THE BLOODY BEETROOTS, artista italiano e icona della musica mondiale, per poi continuare con i PLANET FUNK, band pilastro della scena dance-rock italiana, in uscita a breve con l’attesissimo nuovo album. Per concludere la serata si esibirà sul palco del CJF anche MR EVERETT, un progetto ibrido dall’identità collettiva che sfugge alla tradizionale definizione di “band elettronica” identificandosi piuttosto come live-show performativo.

TERZA SERATA

Sabato 20 Luglio 2019, essendo la serata di chiusura di questa edizione sarà indimenticabile, il festival si chiuderà con un grande concerto del Dj e produttore discografico BENNY BENASSI che arriverà direttamente dal Tomorrowland (dove suona la sera prima), poi passerà il testimone a MAZAY, MISTERICKY e ANDY J.

Informazioni

Il Festival avrà luogo presso gli Impianti Sportivi di Codognè (TV) in Via E. De Amicis, 1