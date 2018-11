Codognè in movimento devolverà compenso alle aree del veneto in ginocchio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'impegno preso dal gruppo “Codognè in Movimento” continua. Anche quest'anno i consiglieri Andrea Roman, Diego Polese, Barbara Antoniazzi e Lorenzo Danelutti devolveranno al territorio la somma dei propri gettoni di presenza alle sedute di Consiglio del 2017. Sono state le tragiche vicende di una vasta area della nostra Regione ad indicare in maniera chiara ed immediata dove fosse meglio destinare i compensi: le zone del bellunese e limitrofe messe in ginocchio da condizioni meteorologiche catastrofiche e bisognose di un contributo per rialzarsi. Gli anni scorsi a beneficiarne erano state delle realtà presenti all'interno dei confini comunali: le scuole materne “Don Bosco” di Cimetta e “Sacro Cuore” di Codognè ed il CEOD, individuate per il ruolo di grande importanza sociale all'interno della comunità e di riferimento per le famiglie e l'educazione dei loro figli. Un'altra iniziativa di solidarietà e raccolta fondi era stata organizzata nel 2017 in favore delle aree terremotate dell'Umbria.