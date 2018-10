Entra in casa con una complice, abbraccia un anziano e gli sfila il portafogli

Abbraccia un anziano, per distrarlo, e gli sfila dalla tasca il portafogli. La "solita" ladra manolesta è entrata in azione mercoledì mattina a Colle Umberto, all'interno di un'abitazione di via Isonzo. La vittima di turno è stato un 79enne che si è visto portare via una somma di circa 130 euro e i documenti. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri di Vittorio Veneto il malcapitato anziano avrebbe ricevuto la visita, inattesa, di due donne che lui ha fatto entrare, in modo poco prudente, in casa. A colpire è stata una delle due malviventi che si è avvicinata all'uomo per abbracciarlo e sfilargli poi il portafogli. Entrambe, preso il bottino, si sono subito dileguate a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il 79enne è stato poi costretto a chiedere aiuto ai carabinieri, denunciato quanto avvenuto. Negli ultimi mesi, in tutta la provincia, sono stati numerosi gli episodi di questo tipo.