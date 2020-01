Collegio Pio X, iscritti in aumento e alle Medie arriva una nuova sezione

Boom di iscrizioni alla Media e alla Primaria del Collegio Pio X. Oltre alle quattro esistenti, alla Scuola Media è stato necessario aprire una nuova sezione, la quinta, e ci sono quindi ancora alcuni posti. Il termine delle iscrizioni è fissato per legge a sabato prossimo 31 gennaio. Si registra già il tutto esaurito alla Primaria di Borgo Cavour, non così invece alla Maria Bambina sul Terraglio, perché, sempre a causa dell’aumento delle iscrizioni, anche a Maria Bambina è stata avviata una nuova sezione e ci sono alcuni posti disponibili. Per i Licei i numeri sono stazionari.

Alla Media finora gli iscritti al nuovo anno scolastico sono stati 104 contro i 91 dell’anno scorso e ciò in un contesto di diminuzione della popolazione scolastica. Infatti, i nati nel comune di Treviso sono stati 626 nel 2009, con un calo di 75 bambini rispetto all’anno precedente: sono proprio i nati in quell’anno che accedono alla scuola media. Numerose sono poi le famiglie della cintura urbana che mandano i figli al Pio X, ma neppure in quest’area ampia c’è stato un significativo incremento demografico. Nei comuni di Carbonera, Casier, Silea, Villorba Quinto di Treviso, Paese e Preganziol i nati in totale nel 2009 sono stati soltanto quattro in più rispetto all’anno precedente.

“Probabilmente le iscrizioni al Pio X non sono legate alle variazioni demografiche”, ha detto il rettore mons. Lucio Bonomo, “piuttosto alla specifica proposta formativa che intercetta gran parte delle attese delle famiglie. Quest’anno la logistica interna risulterà alquanto modificata, grazie al nuovo edificio. Tra un mese ci viene consegnata la palestra nuova, ma soprattutto dal primo di settembre sarà utilizzabile l’intero nuovo fabbricato e così nel quadrilatero storico si libereranno gli spazi necessari anche alla crescita della scuola media. Il percorso bilingue della scuola media, il cosiddetto English Premium, è stato molto apprezzato dalle famiglie e credo possa c’entrare con l’aumento delle iscrizioni”. Gli altri percorsi sono English Plus, Attivamente e Musa.