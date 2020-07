A Massimo Colomban la medaglia d’onore voluta dalla Regina Elisabetta II

L'imprenditore di Santa Lucia di Piave, Massimo Colomban, è il primo italiano a cui è stato consegnato l'Onorary Member in the General Division of the Order of Australia, preziosissimo riconoscimento istituito dalla regina Elisabetta II nel 1975 e consegnato a personalità distintesi per merito nel corso degli anni.

La consegna del riconoscimento è avvenuta mercoledì 1 luglio per mano dell’ambasciatore australiano Greg French. Già professore, Comandante Onorario per l’esercito degli Stati Uniti, Usaf, consulente e imprenditore di successo, a Massimo Colomban sono state riconosciute in particolare le doti di correttezza ed onestà che lo hanno contraddistinto nel servizio prestato per 9 anni come Console Onorario d’Australia in Veneto. Un riconoscimento che arriva a coronamento di una carriera costellata di successi. Fondatore e presidente del gruppo Permasteelisa dal 1973 al 2002, primo gruppo mondiale con 40 società nel mondo e 6mila dipendenti, leader negli involucri architettonici di molti fra i più grandi e prestigiosi monumenti, torri e grattacieli mondiali, è stato anche presidente di Sviluppo Italia Veneto - Invitalia.it e di Vega Park Venezia. Professore di tecnologie in architettura al Politecnico Leonardo Milano, già nel Board della prestigiosa università di Harvard, è stato chiamato a tenere lezioni nelle più quotate università del mondo, dalla Bocconi al Mit di Boston. Ha acquistato, restaurato e rilanciato CastelBrando a Cison di Valmarino. Oltre ad essere stato, dal 2007 al 2016, primo Console Onorario d’Australia in Veneto, in passato è stato anche Comandante Onorario Usaf in Aviano e Civic Leader Air Mobility Command (Comando mondiale dell’USAF centrale) mentre come Angel Investor ha finanziato 10 Start Up. E’ stato, da ottobre 2016 ad ottobre 2017, assessore alla Riorganizzazione delle Partecipate in Roma Capitale.

Colomban, nel ringraziare sentitamente le autorità australiane e la Regina Elisabetta per questa onorificenza, ha commentato: «Sono molto onorato di aver ricevuto questa prestigiosa onorificenza che per me rappresenta il coronamento di una vita dedicata al lavoro con impegno, professionalità e dedizione. Speriamo che anche in Italia, nel prossimo futuro, possano primeggiare meritocrazia ed imprenditorialità. Diversamente dai paesi che crescono, in Italia non vengono ascoltati ed applicati i suggerimenti degli imprenditori con doti ed esperienze internazionali. Gli imprenditori potrebbero dare molto all’Italia sopratutto nel rilancio economico, che è al palo da oltre 20 anni e che sta subendo, causa Covid-19, un tracollo che purtroppo si prospetta tragico ed epocale; Per affrontarlo e non subirlo, serviranno menti esperte e coraggiose: gli imprenditori potrebbero dare un risolutivo ed importante contributo».