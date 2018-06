Comando distrettuale unico per la polizia locale di Conegliano e Santa Lucia di Piave

CONEGLIANO "Unire le forze di polizia locale è diventata una necessità per noi inderogabile". A dirlo sono i sindaci di Conegliano e Santa Lucia di Piave che, nelle scorse ore, hanno annunciato un nuovo accordo tra le due amministrazioni per dare vita al comando distrettuale unico di polizia locale.

L’attribuzione di nuove funzioni agli enti locali, in attuazione del processo di federalismo e decentramento amministrativo, ha determinato un forte impatto, specie sui comuni di minore dimensioni, sotto il profilo della sostenibilità organizzativa e funzionale, oltre che su quello finanziario. I comuni sono stati pertanto sollecitati a sperimentare e ad adottare nuovi modelli organizzativi, fondati sul consolidamento di stabili relazioni interistituzionali. Tali sperimentazioni e costituzioni di nuovi modelli organizzativi, nell’esperienza della Regione Veneto, almeno per la materia della sicurezza urbana e della polizia locale, si sono oramai cristallizzati e perfettamente funzionano da oltre un decennio, ossia da quando la Regione ha adottato i piani di zonizzazione suddividendo il territorio in distretti omogenei per l’esercizio delle funzioni di polizia locale. Ma negli ultimi tempi la Regione ha inteso compiere un ulteriore passo in avanti per valorizzare al meglio il proprio ruolo istituzionale di programmazione e di coordinamento, iniziando a ragionare su una distribuzione territoriale dei corpi di polizia locale, con lo scopo di aggregarli funzionalmente e in maniera stabile, riducendone al minimo la polverizzazione sul territorio, per renderli così più efficienti ed economicamente sostenibili e in grado di svolgere al meglio tutte le importanti e delicate funzioni che i cittadini si aspettano da loro. Da queste considerazioni, anche sulla base di studi e ricerche effettuati sull’organizzazione della polizia locale, i due comuni hanno avviato il piano di zonizzazione che porterà alla creazione del nuovo comando unico di polizia. Nelle prossime ore la proposta dei due sindaci arriverà in consiglio comunale per essere approvata e diventare a tutti gli effetti attiva nel corso delle prossime settimane.