Cultura, ok definitivo per il Comitato dedicato a Duse e Canova

«Esprimo grande soddisfazione per l'accoglimento ufficiale della mia proposta di istituire il Comitato nazionale per la commemorazione di Antonio Canova ed Eleonora Duse. Con queste parole la deputata trevigiana della Lega Angela Colmellere, segretario della Commissione Cultura della Camera ha commentato una notizia molto positiva per la cultura trevigiana.

«Il Ministro Franceschini ha confermato in audizione alla Camera il suo parere favorevole alla mia iniziativa, peraltro autorevolmente avallata anche dal collega Vittorio Sgarbi oltre che da tutti i deputati della Lega in Commissione Cultura di Montecitorio. Il ministro ha confermato inoltre che provvederà a mandare avanti l'iter. Seguirò giorno per giorno la conclusione di questa prima fase per poi proseguire con quella più operativa, che darà il giusto riconoscimento alla memoria di due artisti ai quali il Veneto è particolarmente legato».