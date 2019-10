«Un Comitato nazionale per ricordare Antonio Canova ed Eleonora Duse»

«Ho chiesto in Commissione Cultura della Camera l'istituzione del Comitato nazionale per la commemorazione di Antonio Canova ed Eleonora Duse. Mi fa particolarmente piacere che anche il collega Vittorio Sgarbi lo abbia fatto».

Con queste parole la deputata della Lega Angela Colmellere, segretario della Commissione Cultura della Camera, ha presentato la proposta di istituire un comitato che ricordi i 2 grandi artisti legati alla provincia di Treviso. «Assieme ai colleghi della Lega in Commissione Cultura della Camera continueremo a sostenere questa proposta. Parliamo di due artisti celebri in tutto il mondo che hanno dato lustro al nostro paese. Il Veneto è particolarmente legato alle loro figure e al patrimonio artistico che ci hanno lasciato in eredità. E' doveroso che le istituzioni onorino la loro memoria e le loro opere, anche a beneficio delle giovani generazioni».