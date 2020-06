Colline del Prosecco Unesco: nominato il comitato scientifico

«In questo momento storico la giusta valorizzazione del territorio è ancor più indispensabile e strategica. È il volano per risollevare e rilanciare il turismo. La nomina del comitato scientifico che affiancherà l'associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene assicura il lavoro di sei componenti di spessore, grande esperienza e indiscusso valore che sapranno dare il loro importante contributo nella gestione e conservazione del sito Unesco».

Con queste parole il presidente del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo apprezzamento per i nomi (professor Mauro Agnoletti, dottor Giuseppe Blasi, professor Amerigo Restucci, professor Enzo Miceli, professor Vasco Boatto e il dottor Ugo Soragni) chiamati a comporre il comitato scientifico dal direttivo dell’associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, presieduto da Marina Montedoro. «Si tratta di sei figure accademiche e dirigenziali di alto profilo e assoluta competenza – sottolinea il Governatore – a cominciare dal presidente, il professor Restucci, e accomunando gli altri componenti, tutti protagonisti del percorso verso il riconoscimento del sito, l’ottavo nella nostra regione. Le colline del Prosecco sono un luogo unico per paesaggio, arte e cultura, storia e tradizioni – conclude Zaia - Il loro riconoscimento come patrimonio Unesco lo salutai come l’avvio di un nuovo rinascimento. Il comitato nominato oggi ha tutte le caratteristiche per consolidare questo obbiettivo».