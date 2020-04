Commercio, arriva il contributo per l'assicurazione per i dipendenti e imprenditori

I negozi della distribuzione di beni essenziali” lavorano a pieno ritmo, con il personale tutto il giorno dietro il banco o impegnato nelle consegne a domicilio. Per i lavoratori del commercio ora arriva grazie ad un accordo stipulato tra Filcams, Fisascat, Uiltucs, Unascom-Confcommercio ed EBiCom , il rimborso dell’assicurazione contro il rischio Covid19 per ogni dipendente o titolare di attività aperta al pubblico.

«In questo periodo ” - spiega il presidente di EBiCom Massimo Marchetti- abbiamo dato priorità alla salute dei lavoratori e il pagamento del premio per ogni dipendente o titolare da parte dell’Ente è un segno concreto di aiuto alle imprese e di tutela delle persone. Ringrazio i colleghi di Filcams Alberto Irone, di Fisascat Edoardo Dorella l'Unascom l’unitarietà dimostrata nell'impegnarsi per la salute degli imprenditori e dei lavoratori del commercio. Se oggi le attività di rivendita di alimentari, di cura della persona e di igiene, sono aperte e riescono a rendere un servizio fondamentale per la collettività garantendo la spesa ad ogni cittadino e la pulizia in ogni casa è perché ogni giorno dietro il banco, c’è qualcuno che non si tira indietro, che pur proteggendosi accetta un rischio innegabile, largamente superiore a quello di chi resta a casa o sta in un ufficio chiuso al pubblico. L’assicurazione sanitaria è uno strumento di protezione che aiuta in un momento in cui si lavora con un carico emotivo enorme. Stiamo pensandoanche anche ad altri sistemi di sostegno ed integrazione del reddito dei lavoratori di imprese danneggiate dal Covid 19 e la bilateralità avrà una parte importante e strategica nella fase della ripartenza».

«Questa polizza - spiega il presidente di Unascom - Confcommercio Federico Capraro- è solo una prima modalità in cui il nostro sistema sta affrontando la questione salute nei negozi e per il commercio. Un primo passo che modifica la cultura della sicurezza sul lavoro e tutela coloro che rischiano tutti i giorni per permetterci di rimanere a casa e superare il più velocemente possibile questa emergenza. Ora è cambiata la prospettiva, le amministrazioni pubbliche hanno capito il ruolo fondamentale dei negozi di vicinato e la necessità che i loro servizi vengano sempre tutelati, garantiti e valorizzati».”

Già dai primi giorni, molti esercenti si sono organizzati autonomamente con la propria compagnia assicurativa per scegliere il prodotto migliore. EBiCom mette a disposizione alcune convenzioni ma rimborsa anche altri prodotti assicurativi già stipulati dai singoli. La polizza prevede l’erogazione di indennità per tutto il personale dipendente e per il titolare-lavoratore per assenze dovute all’epidemia.

Per adesioni ed informazioni: rivolgersi entro il 10 aprile agli uffici sindacali, tel. 0422580361

