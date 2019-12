Nuova Commissione Pari Opportunità a Vittorio Veneto: ecco tutti i componenti

Nei giorni scorsi è stata costituita Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Vittorio Veneto. A formarla tredici persone: sette hanno proposto la propria candidatura - alcune anche con il sostegno di associazioni del territorio - ed altre quattro sono state invece elette dal Consiglio Comunale in rappresentanza del gruppo di maggioranza e di quello di minoranza. L’Assessore alle pari Opportunità, Antonella Caldart, e il Consigliere Comunale Alberto Pagotto, sono entrambi membri di diritto. La nuova Commissione si riunirà per la prima seduta mercoledì 9 gennaio 2020 su convocazione del Sindaco Antonio Miatto e in quell’occasione verranno eletti il presidente e il segretario.

«La Commissione sarà chiamata a dare corso a quanto stabilito dal Regolamento - spiega l’Assessore Caldart - con una particolare attenzione alle istanze e ai bisogni del territorio, per far crescere nella nostra comunità un approccio solidale in particolare tra le giovani generazioni. L’Amministrazione Comunale - prosegue Antonella Caldart - crede molto nell’importanza di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dei diritti delle persone più fragili e già sta dialogando, per esempio, con le associazioni che rappresentano il variegato mondo della disabilità, una realtà da anni molto attiva e portatrice di stimoli e riflessioni da sviluppare».

Di seguito i nomi dei componenti:

Antonella Caldart - Alberto Pagotto - Vittorio Terrassan - Alida De Luca - Samantha Stefan - Paola Da Ros - Maria De Nardi - Roberta Masut - Elisa Danesin - Sonia Piccin - Tiziana Botteon - Simone Spedicato e Maria Teresa Fanton.