Roncade festeggia i 106 anni di Zia Antonia

RONCADE Grande evento alla residenza per anziani “Città di Roncade” per i 106 anni di Antonia Agostini. A festeggiarla con tutti gli ospiti della residenza e il personale, il direttore, Giuliano Trevisol, il Vicepresidente della Fondazione Città di Roncade, Cesare Miotto, e, per l’Amministrazione Comunale, l’assessore ai Servizi Sociali Sergio Leonardi. Antonia è nata a Treviso il 25 giugno 1912 da parto gemellare (aveva infatti una sorella gemella di nome Luigia). Dopo di lei, sono nate la sorella Ida (di cui si è occupata per gran parte della sua vita) e il fratello Mario. Lei e le sue sorelle non si sono mai sposate e non hanno avuto figli. Il fratello Mario invece si è sposato e ha avuto 4 figli, nipoti di Antonia.

Antonia ha lavorato per 41 anni come addetta alle pulizie presso Cassamarca di Treviso e altri 12 anni in una azienda tessile di Treviso. Mai stanca, ha dedicato tutta la sua vita al lavoro. Racconta che le piaceva leggere i giornalini o il giornale la sera sotto il portico di casa e che è sempre stata molto golosa di caramelle alla frutta e di liquirizia. Antonia ha vissuto entrambe le due guerre mondiali, le ricorda nitidamente, come ricorda il momento in cui Treviso venne bombardata e i terribili rumori che accompagnarono quel giorno. Dice che “ha avuto tanta paura, ma la paura fa il coraggio”. É forse per questo che Antonia è sempre stata una donna dal carattere forte, determinato e caparbio.

L’assessore Leonardi, nel portarle gli auguri, ha evidenziato che “la vita di Antonia rappresenta valore della memoria e un prezioso patrimonio di tradizioni, valori culturali e laboriosità, che dovrebbero essere, da sempre, alla base della nostra comunità, esempio per i giovani. La lucidità della signora ultracentenaria regala e mantiene vivi anche molti ricordi della sua lunga vita. Tanti auguri Antonia, vogliamo festeggiare con lei anche il prossimo compleanno".