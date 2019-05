Il Museo Salce compie gli anni: visite gratuite, aperitivo e concerto

Domenica 26 maggio il Museo nazionale Collezione Salce (via Carlo Alberto 31) compie due anni. Per festeggiare la giornata l'ingresso sarà gratuito per tutti dalle 10 alle 18.

I visitatori potranno visitare la mostra, da poco inaugurata, dedicata al cartellonista, illustratore, pittore e scenografo Leopoldo Metlicovitz (Trieste 1868-Ponte Lambro 1944). Alle ore 11.30 verrà offerto un aperitivo. La giornata si concluderà alle 18.30 con il concerto su musica di J. P. Rameau per clavicembalo, violino e viola, nella vicina chiesa di San Gaetano, promosso da Antiqua Vox nell'ambito della rassegna "Restituire Bellezza".