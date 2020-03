Nonna Maria spegne 100 candeline in casa di riposo

La Casa di riposo Umberto I di Montebelluna ha il piacere di condividere, anche in questo particolare momento per tutti, il lieto evento della propria residente Maria Saviane, originaria di Biadene che sabato 21 marzo, spegne la bellezza di 100 candeline.

Una vita la sua spesa per la famiglia, per i suoi 5 figli, per i suoi numerosi e adorati nipoti e da questi ricambiata con grande amore e affetto. Una donna, una madre che ha trasmesso ai propri figli i valori importanti per la vita: onestà ,dedizione, sacrificio, altruismo ,solidarietà, il culto della famiglia e la passione per la buona cucina che noi tutti abbiamo apprezzato. Le giungano dai familiari, dal consiglio d’amministrazione e dal personale tutto i più calorosi e affettuosi auguri di un sereno compleanno.