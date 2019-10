Nonna Ines compie 90 anni: festa con i bimbi della scuola materna

Ospite da un anno della residenza “San Giuseppe” gestita dal gruppo Sereni Orizzonti, nonna Ines ha ricevuto questa mattina una bella sorpresa nel giorno del suo novantesimo compleanno. A festeggiarla in allegria sono infatti giunti i bambini della scuola Materna di Follina, che le hanno regalato un bel mazzo di fiori e coloratissimi disegni. Accompagnati come sempre dalla loro maestra Federica De Mari, hanno poi intrattenuto tutti gli altri ospiti della Rsa con canti e giochi, per poi lasciarsi incantare dalla lettura di diverse fiabe.