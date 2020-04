Compleanno speciale al tempo del Coronavirus: 100 volte auguri a Nonna Maria

Un augurio speciale per un traguardo così unico e importante. La comunità di Vazzola sabato festeggia nonna Maria Stefan, nata a Tezze di Piave l’11 aprile 1920 dove risiede in Borgo Malta. Una donna tenace, che ha trascorso 100 anni della sua vita passando momenti difficili, ma non perdendo mai la voglia di vivere. E questo è il suo insegnamento più che mai attuale in questo momento così complicato per il mondo. I 100 anni di Maria con la sua energia sono un inno alla vita. Il sindaco di Vazzola e tutta la comunità si sono quindi uniti in un virtuale abbraccio a lei e a tutti i suoi familiari. Tanti auguri nonna Maria!

