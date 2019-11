Compiono 203 anni in due: Monastier in festa per le nonne Angela e Cesira

Festa di compleanno speciale al Centro Servizi “Villa delle Magnolie” di Monastier dove tra balli e canti sono state spente 203 candeline. Sono quelle di nonna Cesira e nonna Angela che hanno festeggiato rispettivamente 103 e 100 anni.

Ermizia Peloso, da tutti conosciuta come Cesira, è l'ultima nata di una numerosa famiglia di sette fratelli. Nonostante l'età tiene molto al suo aspetto, capelli sempre ben acconciati, elegante e amante dei fiori. Quelli che non sono mancati durante la sua festa di compleanno perché donati dai figli Mareva, Paolo e Rainella ma anche, come vuole la tradizione di Villa delle Magnolie, da uno degli ospiti della struttura che per l’occasione si è dimostrato un attento e prezioso cavaliere. Nata il 4 ottobre del 1916 a Pralongo di Monastier, dopo la rotta di Caporetto, Cesira va profuga a Chieti. Ritorna nel suo paese dopo la guerra e nel 1946 si sposa con Ernesto Mazzon con il quale ha 4 figli.

Angela De Benetti, conosciuta come Gina, è nata il 29 settembre del 1919 a Campocroce di Mogliano. Da piccola aiuta la famiglia, con le sue otto sorelle e un fratello lavorando in filanda a Mogliano e nel 1943 sposa Egidio Favaro. Un’unione felice, durata oltre 50 anni, perché con il suo Egidio, e le figlie Adriana e Maria, festeggia anche le nozze d’oro. Le sue grandi passioni, soprattutto ora che risiede a Villa delle Magnolie, sono il gioco della tombola e il canto che condivide con i tanti ospiti della struttura soprattutto nei momenti di festa come quello del suo centenario compleanno.