Roncade, la protezione civile compie 20 anni: «Servizio insostituibile»

La protezione civile di Roncade ha compiuto 20 anni. Risale infatti al 18 maggio del 2000 la delibera con la quale il consiglio comunale approvava l'atto costitutivo del gruppo comunale che negli anni è cresciuto in volontari e mezzi.

Ai 43 iscritti e al presidente Mauro Mutton sono arrivati gli auguri del sindaco Pieranna Zottarelli: «Voglio ringraziare tutti i volontari per il loro prezioso e insostituibile servizio - ha dichiarato il primo cittadino che ha ricordato i tanti interventi realizzati territorio comunale, specie in caso di emergenza e maltempo - Un gruppo sempre pronto ed efficiente nel portare aiuto e sostegno concreto nelle calamità naturali che hanno colpito la nostra Regione – ricorda il sindaco - come nel caso dell'alluvione del 2010 e del terremoto dell'Aquila o al più recente sisma che hanno colpito il Centro Italia». La protezione civile roncadese fin dalla sua nascita è dotata di un piano specifico per gli interventi e negli anni si è dotata di una moderna strumentazione e disposizioni normative innovative che rendono l'associazione qualificata e competente. «I volontari lavorano con un sistema radio molto ben studiato – dichiara l'assessore alla protezione civile Daniele Biasetto - e dispongono di quattro mezzi, un carrello e un'idrovora che è stata impiegata anche in occasione dell'alluvione che si è abbattuta in Veneto nel 2010». «Anche in questa emergenza da Coronavirus hanno svolto un ruolo fondamentale nella distribuzione di mascherine – sono state migliaia quelle consegnate alle famiglie roncadesi – e regolato gli afflussi al mercato - sottolinea il sindaco - In queste settimane i volontari hanno reso possibile lo svolgimento ordinato del mercato - le fa eco Biasetto – e hanno fornito informazioni alla popolazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza». Non solo. Fondamentale il servizio di sorveglianza al Cerd e gli altri interventi realizzati in collaborazione con i carabinieri in congedo e la Croce Verde. E proprio per ringraziare le associazioni del lavoro svolto l'amministrazione sta pensando a un riconoscimento che verrà consegnato, appena possibile, in un' occasione pubblica. «Mi congratulo con tutti i colleghi volontari che anche in questa occasione hanno dato prova di grande generosità e spirito di servizio – dichiara il presidente Mauro Mutton che nella protezione civile di Roncade è attivo fin dalla sua nascita - In questo periodo i volontari sono stati attivissimi e hanno operato in piena sicurezza. Come da disposizione della Regione in questa emergenza del Covid-19 per tutelare al massimo la loro salute non hanno operato gli over 65, ma in generale la risposta è stata massima».