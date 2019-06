Nonna Cattarin spegne 105 candeline: festa a sorpresa con il sindaco

Martedì 18 giugno ha spento la bellezza di 105 candeline. Teresa Cattarin, classe 1914 di Breda di Piave, è una delle cittadine più longeve della provincia di Treviso.

Nata in una famiglia numerosa, sposatasi poi con Emilio Menuzzo, ha trascorso la vita dividendosi tra l’amata famiglia e il lavoro nei campi e dovendo affrontare, durante la giovinezza, anche i conflitti interni della Seconda Guerra Mondiale. Ancora lucida e operosa, circondata da una folta schiera di nipoti e bisnipoti, nonna Teresa ha festeggiato il ragguardevole traguardo con tanti amici e parenti, tra cui il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto che ha voluto essere presente all'evento per rendere omaggio a una delle centenarie più in gamba della Marca.