Castelfranco: i dipendenti del Comune volano a Malta per imparare l'inglese

CASTELFRANCO VENETO L’amministrazione comunale, partecipando a un bando europeo per la Regione del Veneto, ha ricevuto un importante finanziamento per attivare un percorso formativo con l’obiettivo di avvicinare l’amministrazione pubblica all’Europa.

Dal mese di gennaio 2018 è stato così attivato un corso di lingua inglese per il personale dipendente del Comune di Castelfranco. Dopo quattro mesi di lavoro domenica 6 maggio i dipendenti dell'amministrazione comunale sono partiti alla volta di Malta per una settimana che servirà loro ad approfondire la lingua inglese attraverso varie sessioni di lavoro. Della comitiva, guidata dal vicesindaco Gianfranco Giovane, fanno parte anche i colleghi di giunta, Galante e Didonè e una trentina di dipendenti comunali. Il rientro è previsto nella giornata di sabato 12 maggio. Domenica 13 ci sarà invece la partenza di un secondo contingente di dipendenti pubblici. "Consapevoli delle esigue risorse a disposizione – commenta il vicesindaco con delega al Personale, Gianfranco Giovine – siamo uno dei pochi comuni ad esser riusciti a partecipare e vincere questo bando per accrescere la formazione dei nostri dipendenti. A Castelfranco, complici alcuni pensionamenti e il blocco di assunzioni, soffriamo della scarsità di dipendenti, con numeri ben al di sotto della media nazionale. Non per questo siamo impegnati a trovare forme alternative per dare ai lavoratori tutto il supporto di cui hanno bisogno" ha concluso il vicesindaco.