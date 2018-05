A Treviso la grande festa per i cinquant'anni della Comunità di Sant'Egidio

TREVISO Il Prefetto Laura Lega è intervenuta, nelle scorse ore, alle celebrazioni per i 50 anni della Comunità di Sant’Egidio officiate da monsignor Gardin, vescovo di Treviso alla Chiesa di San Martino Urbano. Alla cerimonia erano presenti, oltre alle autorità civili, anche i rappresentanti della Comunità e numerosi trevigiani.

A conclusione della cerimonia e dopo gli interventi significativi di alcuni presenti, il Prefetto ha voluto sottolineare come “la Comunità di Sant’Egidio sia espressione autentica di un cammino di solidarietà che accompagna concretamente chi ha più bisogno come gli anziani soli, famiglie in difficoltà, detenuti, senza fissa dimora e rifugiati. Un’esperienza cinquantennale che con impegno quotidiano affianca le Istituzioni nel costruire quelle risposte necessarie per dare sostegno alle fragilità della nostra epoca”. Il Prefetto ha sottolineato infine come “quello della Comunità è un concorso prezioso che va nella direzione della coesione sociale e della effettiva realizzazione del principio di solidarietà che deve vederci impegnati tutti, Istituzioni e società civile, non in un mero esercizio teorico e retorico, bensì in un concreto percorso di attenzione verso chi è più in difficoltà nella nostra società.”