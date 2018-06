Il Grupo Compay Segundo torna a Suoni di Marca con l'apertura di Gianluca Mosole

TREVISO Mercoledì 1 agosto a Suoni di Marca Festival batterà il cuore più musicale di Cuba, quello del Grupo Compay Segundo. I musicisti che hanno accompagnato il leggendario musicista consacrato alla fama mondiale dal film di Wim Wenders nel suo Buena Vista Social Club, tornano a Suoni di Marca dopo il travolgente concerto del 2011, continuando il loro impegno a promuovere gli insegnamenti ricevuti dal Patriarca di Soneros scomparso nel 2003 a 95 anni. E fu proprio lui a scegliere i suoi successori affinché divulgassero la sua musica nel mondo: tra questi anche suo figlio Salvador Repilado, che nel gruppo del padre suonava il contrabbasso e che ne è successivamente diventato direttore.

Da quel momento, la band non ha smesso di conquistare ogni tipo di pubblico e ha anche collaborato con grandi artisti come Omara Portuondo, Silvio Rodriguez, Eliades Ochoa, Charles Aznavour, Teresa Garcia Caturla, Isaac Delgado, Lou Bega. Come ambasciatore ufficiale della musica Cubana nel mondo (titolo attribuitogli ufficialmente da Fidel Castro), il Grupo Compay Segundo trasmette con orgoglio l'identità, il "Son", e la musica tradizionale cubana. Tanto che pur tenendo molti concerti lontano da Cuba, mantiene il suo impegno di suonare abitualmente nel Salon 1930 (ora Salon Compay Segundo) dell’Hotel Nacional de La Habana.

“Macusa”, “Saboroso”, “Anita”, “las Flores de la Vida”, e quel "Chan Chan" che è diventato un autentico inno alla musica cubana, saranno solo alcune delle canzoni scritte da Compay Segundo più emblematiche, suonate da ogni band del genere nel mondo., che vibreranno sul Bastione San Marco in una serata che già si preannuncia indimenticabile. Ad aprire il concerto, sul palco principale di Suoni di Marca Festival ci sarà Gianluca Mosole con la sua chitarra elettrica, la sua musica fusion pulsante e melodica e la sua tecnica sbalorditiva (anche perché, com’è noto, suona da mancino pur non essendolo - ma senza girare le corde).

L’appuntamento con il Grupo Compay Segundo si aggiunge ai già annunciati concerti di Cheryl Porter e l’Orchestra Jazz del Veneto (27 gluglio), Willie Peyote (2 agosto), Almamegretta (21 luglio), Sananda Maitreya (Terence Trent D’Arby) e Diodato (19 luglio), Calibro 35 (22 luglio), Marina Rei, Paolo Benvegnù e Sergio Caputo (29 luglio) e Nina Zilli (31 luglio), andando a comporre un programma variegato, ricco di esperienze musicali differenti. Ma Suoni di Marca non è solo musica, è anche Percorso del Gusto, Mostra Mercato, ed è anche un festival musicale ecosostenibile a ingresso completamente gratuito, dal 19 luglio al 5 agosto.