Concerto di Natale di Itlas: spettacolo con le orchestre Kiara Ensemble e Sio

Quattrocento invitati hanno partecipato venerdì sera al Concerto di Natale organizzato dalle aziende Itlas, Labor Legno, i Grandi Classici e La Vigna di Sarah per il tradizionale scambio di auguri. Un luogo insolito, quello scelto dal patròn Patrizio Dei Tos, che ha voluto riunire dipendenti, collaboratori, autorità e amici all'interno degli stabilimenti produttivi nella zona industriale di Cordignano, dove si sono esibiti l'Orchestra Kiara Ensemble diretta da Giuliano Pavan - prima con musiche di Bach, con la giovane pianista coneglianese Chiara Bleve, poi con canzoni d'autore con le voci di Stefano Dell'Armellina e Roberta Brun - e l'Orchestra Sio dell'associazione "Suono in Orchestra" di San Fior diretta da Roberto Fantinel. Al termine del concerto gli ospiti si sono intrattenuti tra i food truck allestiti fra i bancali della fabbrica. Presenti alla serata anche il governatore del Veneto Luca Zaia, l'europarlamentare Gian Antonio Da Re, l'assessore ed ex sindaco di Cordignano Roberto Campagna e il sindaco di Sacile Carlo Spagnol.