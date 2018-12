Concerto di Natale: raccolti 4 mila euro per l'ospedale Ca' Foncello

Il Gruppo Pro-Gest ha avuto il piacere di organizzare ed ospitare presso l’ex Convento dei SS. Pietro e Paolo di Asolo un concerto di Natale che ha visto protagonisti il coro di voci bianche dell’associazione musicale Manzato e l’orchestra regionale Filarmonica Veneta, diretta dal direttore Marco Titotto.

Scopo principale dell’evento è stato quello di raccogliere fondi per un importante progetto a favore del reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Durante la serata sono stati raccolti 4 mila euro. Si tratta di un progetto ambizioso volto al miglioramento degli esiti respiratori nel neonato pretermine ricoverato nella Tin dell’ospedale trevigiano. Ospite della serata il Direttore Generale Francesco Benazzi che ha illustrato agli ospiti in cosa consiste tale percorso assistenziale. A seguire ha avuto il piacere di intervenire anche il sindaco di Treviso, Mario Conte che ha sottolineato l'importanza degli eventi culturali sostenuti dalla Famiglia Zago e da Pro-Gest. Il concerto, oltre a permettere uno scambio di auguri natalizi con imprenditori ed autorità venete, ha rappresentato anche un momento di rilancio per l’ex Convento, location unica ed affascinante che si candida ad ospitare eventi privati e istituzionali, rappresentazioni teatrali, mostre e molto altro.

Gallery