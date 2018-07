Paletti in concerto, proiezione del video clip con oltre 50 comparse vittoriesi

VITTORIO VENETO "SBADABAM!" fa il coniglio a Vittorio Veneto! Un urlo di battaglia che il Bianconiglio fa alla città di Vittorio Veneto per tenerla viva e attenta. Il giardino estivo del noto locale vittoriese sito in piazzale Consolini, in collaborazione con Art Café "Le Maschere", anima questa estate Vittoriese con una formula diversa dal passato ma sempre ricca di eventi di qualità: aperture solo in weekend selezionati, per darvi buona musica, cocktail a regola d'arte e divertimento! Gli organizzatori si dimostrano ancora una volta leader nel presentare nuovi talenti e musicisti del panorama nazionale. Questa volta tocca a Pietro Paletti alle ore 21.00 di venerdì 6 luglio prossimo.

Paletti nasce professionalmente nel 2000 nel cuore pulsante di Londra, dove ha la possibilità di collaborare come compositore per Fox International Channels, in post produzione con registi quali Ridley Scott e Paolo Sorrentino, nonché con musicisti della fama di Goran Bregovich, Iggy Pop e davvero molti altri. Dal 2005 rientra in Italia e dopo un decennio al seguito di una band tra palchi italiani ed americani, entra nella scuderia di Sugar Music (Elisa, Andrea Bocelli, Negramaro, Salmo) con un progetto solista. Nell'ottobre scorso a messo Vittorio Veneto al centro dell'attenzione di tutta Italia realizzando in città il video del suo quarto album. Proprio questo video, in cui hanno preso parte oltre 50 figuranti di Vittorio Veneto, sarà presentato durante l'atteso concerto. Ingresso libero.