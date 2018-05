Concorsi fotografici 2017 e Premio “Paolo Lazzarotto” 2018: ecco i vincitori

FARRA DI SOLIGO Nel mese di aprile, presso l'Auditorium “Santo Stefano” di Farra di Soligo, si sono svolte le premiazioni dei Concorsi fotografici 2017 e del Premio “Paolo Lazzarotto” 2018, organizzati dall'Assessorato alla Cultura. La 7^ edizione del concorso rivolto agli adulti era intitolata “Farra di Soligo, atmosfere notturne”. Gli altri due progetti erano invece destinati agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I° grado di Farra di Soligo: la 3^ edizione del concorso fotografico per ragazzi, intitolata “Il mio posto preferito nel Comune di Farra di Soligo”; il 2° Premio Paolo Lazzarotto, concorso di disegni sul tema della Giornata della Memoria dedicato a Paolo Lazzarotto (1910-1998), cittadino di Farra di Soligo e maestro elementare presso la scuola di Farra, che dal 1943 al 1945 fu deportato e internato nei lager nazisti e che poi, nel periodo post bellico, fu Sindaco di Farra di Soligo per due mandati.

Quest'ultimo concorso, che è stato organizzato in collaborazione con la famiglia Lazzarotto e l'Istituto Comprensivo di Farra di Soligo, ha visto in gara 8 disegni di gruppo. Sono stati premiati i primi tre classificati (il disegno vincitore è stato realizzato da sette alunni della classe 3^ D: Lala Nikolas, Merotto Micol, Micheletto Elisa, Sartori Sofia, Piccin Andrea, Ajdini Elza, Matteo Cesca), ma la Giuria ha poi deciso di assegnare anche una “Menzione Speciale” al disegno 4° classificato, anch'esso particolarmente apprezzato. Grande è stata la soddisfazione per il lavoro svolto dagli alunni. Per quanto riguarda i due concorsi fotografici, durante la serata sono state proiettate tutte le fotografie in gara, sia del concorso per i ragazzi, sia del concorso rivolto agli adulti. Come consuetudine, i vincitori sono stati svelati soltanto alla fine. Vincitrice del concorso riservato ai ragazzi, anch'esso organizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, è risultata la fotografia intitolata “Luce nell'oscurità”, di Boschetto Aaron Romano della classe 3^ A, mentre 2^ classificata è risultata la fotografia “Arcate di San Martino” di Padovan Diletta Aurora della classe 3^A.

Per quanto riguarda il concorso rivolto agli adulti, nella sezione a colori il premio per la 1^ classificata è andato alla fotografia con descrizione “Niente paura... solo fantasmi!” di Zanin Federico, seconda classificata la fotografia “Nebbia in Vallata” di Andrea De Vecchi, terza la fotografia “San Vigilio, luce d'Avvento” di Piazza Mauro; nella sezione bianco/nero è stata premiata, come 1^ classificata, la fotografia di Pompeo Santina, con descrizione “Oratorio in via del Prosecco”. All'evento era presente la Giuria, che ha commentato le fotografie di entrambi i concorsi e motivato la scelta delle vincitrici. Tra i partecipanti, gli iscritti ai due concorsi, le famiglie, gli amici, alcuni simpatizzanti.