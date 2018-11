Concorso di idee "Che nome mi dai": il primo posto se lo aggiudica il Liceo Artistico

La classe 4^B del Liceo Artistico Statale ha vinto il concorso di idee “Che nome mi dai”, promosso da Comune di Treviso, A.T.I. La Esse e Domus Nostra, UST Treviso e dagli Istituti di 2° grado Statali e Paritari della città (Liceo Statale Duca degli Abruzzi, Istituto Tecnico Statale G. Mazzotti, Liceo Artistico Statale e Istituto di Istruzione Superiore Palladio). Saranno infatti il logo e il nome “CasaLUNA”, ideati entrambi dagli alunni, ad intitolare la Casa Rifugio per donne e figli minori che vivono situazioni di violenza.

Con il concorso di idee “Che nome mi dai” si è voluto informare e sensibilizzare gli studenti rispetto al fenomeno della violenza di genere. In questo senso, la Commissione che ha valutato le proposte presentate ha riscontrato nel logo disegnato dalla 4^B una «buona efficacia comunicativa che ben rappresenta il concetto di empowerment e cambiamento, dal momento che, nella Casa rifugio, le donne e i minori accolti hanno la possibilità di evolvere e sbocciare nuovamente». Il disegno premiato rappresenta la Casa rifugio come un’opportunità non solo di accoglienza e protezione ma anche un luogo in cui la donna può tornare ad essere protagonista della sua vita, riaprendosi nuovamente al mondo e alla società.

Per quanto riguarda il nome “CasaLUNA”, si è ritenuto che questo simboleggiasse tutti gli aspetti legati al mondo femminile e la capacità della stessa luna di illuminare simbolicamente il percorso durante i periodi oscuri della vita. Le premiazioni si sono svolte questa mattina al Duca degli Abruzzi con l’assessore allo Sport, Partecipazione e Istruzione del Comune di Treviso Silvia Nizzetto. Nell’occasione, fra l’altro, l’Istituto Palladio si è reso disponibile a collaborare con il Liceo Artistico per la digitalizzazione del logo, concretizzando così un nuovo legame fra le scuole del territorio. Sempre nell’ambito del progetto di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, lunedì 26 novembre

si terrà al cinema Edera una serata di cineforum con la proiezione del film “L’Affido – una storia di violenza”, di Xavier Legran, premiato al Festival di Venezia 2017 con il Leone D’Argento – Premio Speciale per la regia e miglior Opera prima. Lunedì 3 dicembre, invece, si terrà un convegno destinato a tutti gli operatori sociali, sanitari e alle Forze di Polizia che nella loro attività quotidiana si occupano della tematica.