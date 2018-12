Concorso Libernauta per le scuole superiori: ecco tutti i vincitori della 15^ edizione

Nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta venerdì mattina presso l’Auditorium Toniolo di Conegliano, sono stati premiati i vincitori sia della Sezione Recensione che della Sezione Booktrailer. Sono stati proiettati tutti i booktrailers in gara ed ascoltate le 13 recensioni finaliste. I vincitori sono stati premiati dai sindaci e/o assessori dei loro comuni di residenza e dai dirigenti della Banca Prealpi, partner dell’intero Progetto Lettura. L’edizione 2018 del concorso ha riscontrato un notevole successo di partecipazione: ben 675 recensioni per un totale di 596 partecipanti e 7 booktrailers realizzati.

Le giurie che hanno selezionano gli elaborati erano composte da insegnanti, studenti e da un rappresentante del Progetto giovani e dell’Associazione Altrestorie. Inoltre la Giuria Booktrailer ha visto la partecipazione di un esperto di cinema e multimedialità e di una prof.ssa di Grafica, mentre la Giuria Recensioni contava anche un libraio e una bibliotecaria. Oltre ai vincitori designati dalla giuria, è stato assegnato anche il Premio Youlike, al booktrailer che ha ottenuto il maggior numero di like. Tutti i video in concorso sono stati caricati sul canale Youtube del Progetto giovani ed è stato possibile votare il video preferito dal 5 al 16 novembre. L’Istituto Galilei indirizzo Tecnico di Conegliano si è aggiudicato il Premio “YouWrite”, il riconoscimento per la scuola che ha scritto il maggior numero di recensioni, con 162 partecipanti per un totale di 181 recensioni!

Il Concorso Libernauta è un’iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Conegliano con il Comune di Pieve di Soligo e il Comune di Vittorio Veneto, tramite il Progetto Giovani e l'Associazione Altrestorie. Le scuole coinvolte nel progetto hanno riempito l’Auditorium Toniolo. Gli studenti hanno sostenuto e tifato con entusiasmo i propri compagni risultati vincitori. La vincitrice della recensione del libro “Bulle da morire” è stata premiata dall’autrice Emanuela Da Ros presente in sala per l’occasione.

Gianbruno Panizzutti, assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili:“I numeri di questa 15^ edizione, in costante ascesa, fanno capire quanto l’azione del Progetto Lettura riesca a coinvolgere sempre più studenti e insegnanti. Il ‘Libernauta’ è una delle attività più importanti legate a questo progetto, con le recensioni, e in particolar modo con i booktrailer riesce ad appassionare i nostri ragazzi mettendoli nelle condizioni di creare dei veri e propri capolavori”.

Di seguito i nomi dei vincitori:

VINCITORI LIBERNAUTA 2018 - SEZIONE RECENSIONE

MIGLIORE DEGLI ISTITUTI DI CONEGLIANO

Lara Imeri, 2 A AFM – Ist. "Marco Fanno" di Conegliano, Comune di Susegana

MIGLIORE DI PIEVE DI SOLIGO

Anna Dall’Armellina, 2 B LS – Ist. "Casagrande" di Pieve di Soligo, Comune di Mareno di Piave

MIGLIORE DI VITTORIO VENETO

Marco Azzalini, 5^ A ARCHITETTURA E AMBIENTE – LiceoArtistico “B. Munari” di Vittorio Veneto, Comune di Alpago

Chiara Campaner, 4^ A AVE - Ist. "Cerletti" di Conegliano, Comune di Zenson di Piave

Emily Bianco, 2 B AFM – Ist. "Marco Fanno" di Conegliano, Comune di Pieve di Soligo

Marianna Rebellato, 3 A LSU – Ist. "Casagrande" di Pieve di Soligo, Comune di Farra di Soligo

Michele Vazzoleretto 5^ A ARCHITETTURA E AMBIENTE – Liceo Artistico “B. Munari” di Vittorio Veneto, Comune di Mareno di Piave

Sara Bet, 1^ F Scienze Applicate – Liceo "Marconi” di Conegliano, Comune di Mareno di Piave

Annalisa Zago, 2^ BT – Ist. "Da Collo" di Conegliano, Comune di Nervesa della Battaglia

Ambra Kuci, 5^ A AFM – Ist. "Marco Fanno" di Conegliano, Comune di San Vendemiano

Zabotti Beatrice, 2 A LS – Ist. "Casagrande" di Pieve di Soligo, Comune di Pieve di Soligo

Marta Brazzalotto, 1 C LSA – Ist. "Casagrande" di Pieve di Soligo, Comune di Sernaglia della Battaglia

Marta De Conti, 2 B Liceo Scientifico – Ist. "Casagrande" di Pieve di Soligo, Comune di San Pietro di Feletto

VINCITORI LIBERNAUTA 2018 - SEZIONE BOOKTRAILER

1^ CLASSIFICATO:

Titolo: Mary e il Mostro

Sottotitolo: Una storia di amore e delusione

Realizzato da Cavallin Silvia e Dall’Ava Aurora cl. 3 AVP ISISS “G. B. Cerletti” Conegliano

Motivazioni della giuria: Utilizzo della tecnica di ripresa dal vero con animazione grafica su ogni fotogramma.

La rete animata esprime il radicarsi del libro nel corpo attraverso la mano, il cuore, il cervello. La creatura prende possesso della sua creatrice, lasciandola sempre più sullo sfondo. Il gioco del bianco e nero e dello sfocato evoca le emozioni, in particolare la solitudine dei giovani di ogni tempo. Ottima la metafora del mostro che c'è dentro ognuno di noi e che cerca e deve trovare il modo per uscire. Ottima la scelta musicale e i tempi della musica, che sottolineano e rafforzano i passaggi del video; in particolare il ritmo pulsante ricorda il cuore che batte e accompagna la narrazione. Cura dei particolari e buona resa della storia. Tutti questi elementi contribuiscono a fare di questo booktrailer uno strumento vincente ed efficace per invogliare alla lettura!

PREMIO YOULIKE (951 like!)

Titolo: La Regola dei Pesci

Sottotitolo: La fiducia nel silenzio

Realizzato da Segatto Tommaso, Carniel Gioia, Rebellato Marianna, Zardetto Chiara, Tonello Filippo e Knouli Karim cl. 3A LSU ISISS “Casagrande”, Collodel Elia, cl. 2B LS ISISS “Casagrande”, Volas Luka, cl. 2 F SC IISS Fanno.