Abbellire le città con i fiori: torna il concorso "Territorio fiorito"

C'è tempo fino a lunedì 15 luglio per partecipare alla prima edizione del concorso “Territorio fiorito”, una sfida a colpi di bellezza in termini di decoro urbano e cura del paese, tra balconi fioriti, spazi pubblici verdi e strutture ricettive “vestite a festa” di ben 8 Comuni dell’Alta Marca Trevigiana. Una "sana competizione" per rendere ancora più bella l’intera area coinvolta. Un'iniziativa promossa dal Consorzio delle Pro Loco di Valdobbiadene e dallo Iat, rivolto ai Comuni del protocollo d’intesa turistico facenti capo proprio all’ufficio turistico dobladino. Oltre a Valdobbiadene ci saranno anche: Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo e Vidor.

La fioritura delle aree verdi comunali, dei balconi pubblici e privati, e delle strutture dedicate alla ricettività turistica, oltre agli esercizi commerciali, saranno l’oggetto del concorso al quale ogni cittadino degli 8 Comuni protagonisti potrà iscriversi compilando l’apposito modulo di adesione e abbinando fino a tre fotografie delle proprie decorazioni floreali. Ancora un paio di settimane, quindi, alla chiusura delle iscrizioni al concorso che potranno essere effettuate direttamente nel proprio Comune di residenza. «Il concorso nasce dall’idea di rendere sempre più accogliente il nostro territorio - spiega il vicesindaco del Comune di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini, ideatore dell’iniziativa - promuovendone la vocazione turistica e coinvolgendo pubblico e privato sul tema del decoro urbano, partendo da quello floreale. Il territorio sta rispondendo e le iscrizioni continuano ad arrivare». Le iscrizioni, da effettuare nel proprio Comune di residenza, saranno aperte fino a lunedì 15 luglio. A seguire una giuria formata dall’organizzazione del concorso, in accordo tra i Comuni aderenti, valuterà la documentazione ed effettuerà un sopralluogo per decretare i vincitori delle diverse categorie. Saranno premiati il balcone e il giardino fiorito. La cantina, la struttura ricettiva e quella ristorativa fiorita, e ancora il commerciante e il pubblico esercizio fiorito, oltre alla piazza fiorita e al premio principale più ambito che sarà attribuito al Comune fiorito 2019. Le premiazioni si svolgeranno il prossimo sabato 10 agosto 2019 a Cison di Valmarino in occasione della manifestazione “Artigianato Vivo”.