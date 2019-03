Travolto da un'auto nel cortile di casa: il piccolo Samuele esce dal coma

Sono ore di grande apprensione e speranza per i familiari del piccolo Samuele, il bimbo di 10 anni investito da un'auto lo scorso mercoledì mentre stava giocando nel cortile di casa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" nella giornata di domenica 10 marzo, il piccolo sarebbe uscito dal coma farmacologico. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello, Samuele non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto riportato dai medici che, nei giorni scorsi, avevano già escluso danni alla testa, alla colonna vertebrale e agli organi interni. Nelle scorse ore l'interruzione del coma farmacologico e il tentativo di risvegliare il piccolo. Una buona notizia per tutti i familiari e gli amici di Samuele. A preoccupare i medici ora è però la situazione degli arti inferiori del bambino i cui piedi sono rimasti schiacciati dalla Fiat 500 finita fuori strada per il malore del 75enne alla guida del mezzo. Dopo una serie di interventi chirurgici mirati a ridurre le fratture e a ripristinare la corretta circolazione del sangue, la speranza del personale ospedaliero è quella che il bimbo possa recuperare la mobilità delle gambe il prima possibile. I prossimi giorni saranno decisivi per capire le sorti cliniche di Samuele, raggiunto in questi giorni da decine di messaggi d'affetto e solidarietà arrivati da tutta la provincia.