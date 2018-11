“Gli Allegri Chirurghi” al fianco della Lilt sul palco del Dina Orsi

Una sera a teatro per sostenere Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Saranno “Gli Allegri Chirurghi” a portare sulla scena una commedia brillante ambientata in un tranquillo ospedale alla vigilia di Natale. L’appuntamento per famiglie e bambini domenica 25 novembre, alle 16.30, all’auditorium Dina Orsi di Conegliano. ll Casello 24, storica compagnia teatrale di San Vendemiano, festeggia così i primi venti anni, sul palcoscenico della città del Cima. Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto alla Lilt-Giocare in Corsia, associazione presente dal 1994 sul territorio trevigiano, impegnata a offrire un servizio di animazione nel Dipartimento pediatrico dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e Conegliano. Gli spettatori si ritroveranno immersi in una esilarante e vorticosa girandola di colpi di scena, travestimenti, sotterfugi e gag. Il divertimento è garantito.

«Abbiamo portato in scena, nel corso di venti anni, tanti spettacoli: dal musical di Peter Pan a nostri lavori scritti, da commedie brillanti di autori famosi a gag pensate davanti a una birra e un panino. Progetti a volte molto diversi ma legati da un filo conduttore – spiega Corrado Rui, Presidente del Casello 24 -, quello di far ridere il pubblico e regalare due ore di spensieratezza. Un motivo naturale, la serata del 25 novembre, per festeggiare il nostro compleanno con un’associazione nata con lo stesso scopo: portare il gioco e il divertimento, dentro agli ospedali».