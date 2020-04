Il grande cuore delle penne nere: donati 90mila euro all'ospedale di Conegliano

In questo terribile momento storico, la nostra nazione è piegata dall’emergenza Coronavirus. Noi alpini abbiamo fatto la nostra parte, a livello nazionale annullando tutte le attività e gli eventi in calendario, prima tra tutte l’Adunata Nazionale 2020 a Rimini, una scelta sofferta ma doverosa. Abbiamo messo a disposizione della popolazione di Bergamo il nostro Ospedale da Campo, perfettamente attrezzato e all’avanguardia, e schierando la nostra Protezione Civile ANA, che si è attivata e messa a disposizione di comuni e regioni negli scenari operativi più disparati. Come Sezione di Conegliano abbiamo ritenuto doveroso scendere in campo, per sostenere l’Ospedale Civile di Conegliano. Proprio per questo obbiettivo, il presidente sezionale Gino Dorigo ha invitato tutti i nostri 30 gruppi, sparsi nei 17 comuni del Coneglianese, ad attivarsi per una raccolta fondi. Grazie alla generosità dei nostri alpini e di molte aziende e privati, siamo riusciti a raccogliere un importante cifra pari a 90 mila euro, che destineremo all’acquisto di attrezzature medico ospedaliere da donare all’Ospedale di Conegliano. Aiutare l'avamposto in cui si combatte in prima linea il subdolo nemico invisibile conosciuto come Covid-19 o più semplicemente Coronavirus, è un dovere imperativo ed assoluto. Oggi la guerra in trincea la combattono medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero e sanitario, ai quali va tutto la nostra gratitudine, il nostro rispetto, ma soprattutto il nostro sostegno, che deve essere tempestivo ed altruistico. Grazie alle generose donazioni dei nostri 30 gruppi, e anche alle erogazioni fatte da un centinaio di realtà tra aziende e privati, è doveroso inoltre segnalare l’importante sostegno di una signora particolarmente sensibile e generosa . Grazie per l’interessamento ed il sostegno al Sindaco di Conegliano Fabio Chies, al direttore dell’ULSS Francesco Benazzi e ai suoi collaboratori. Adesso l’importante cifra raccolta si concretizzerà in strumenti, indispensabili per la lotta contro questa terribile epidemia, che la nostra sezione si impegnerà ad acquistare per l’Ospedale Civile. Siamo fieri di poterci spendere per gli altri, con il cuore aperto e l’animo pulito, per essere sempre degli delle glorie dei nostri padri, andando orgogliosamente avanti, perché per gli alpini niente è impossibile.

Sezione Alpini di Conegliano