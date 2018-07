Conegliano, riconoscimento ad Asia Pellizzari, campionessa mondiale di tiro con l'arco

CONEGLIANO "Sei un orgoglio per la nostra città come atleta che porta i nostri colori nel mondo e come persona, per i tuoi valori e per la bella persona che sei. Un grazie va anche ai tuoi genitori che ti educano, ti sostengono e ti danno la forza per tagliare questi ambiziosi traguardi". Cosi il sindaco Fabio Chies consegnando ad Asia Pellizzari, giovane atleta degli Arcieri del Castello di Conegliano, una targa di riconoscimento che recita "Per i numerosi e importanti risultati sportivi e per la testimonianza di alti valori umani." Il suggerimento di dare questo riconoscimento era venuto nei giorni scorsi dal consigliere comunale Pierantonio Bottega e la giunta comunale ha colto al volo la seduta odierna per tributarle questo omaggio. Asia Pellizzari ha al suo attivo un record mondiale, conseguito nei campionati italiani di Para Archery che si sono svolti a Palermo. Alla cerimonia ha preso parte la famiglia di Asia e lo staff direttivo degli Arcieri del Castello di Conegliano.