"No police, no problem": i vandali prendono di mira l'auditorium "Dina Orsi"

Vandali in azione nel corso dell'ultimo week end all'auditorium "Dina Orsi" a Parè di Conegliano. Ignoti hanno imbrattato le pareti sul retro della struttura con graffiti e scritte come "no police, no problem". Sull'episodio, al centro di vibranti polemiche su Facebook, indaga ora la polizia locale di Conegliano. Poche settimane fa a finire nel mirino degli incivili era stato il Duomo di Conegliano.