La città di Conegliano perde uno dei suoi locali storici: chiude la trattoria La Stella

CONEGLIANO In via Accademia da oggi non sarà più come prima. I noti fratelli Silvestrin, titolari della famosa osteria La Stella a Conegliano, hanno deciso di lasciare l'attività dopo innumerevoli anni passati ad allietare i coneglianesi con i loro pasti prelibati e frugali, creando un vero e proprio ritrovo fisso per generazioni di cittadini e non solo. Dall cucina, alle carte alla convivialità: questi gli ingredienti principi del locale. Come però riporta "il Gazzettino", i due hanno deciso chiudere definitivamente i battenti e godersi così la vita, nonostante il lavoro non mancasse sicuramente. La scelta, seppur ponderata a lungo, è stata difficile ma fortunatamente è stata allietata dalla notizia che già ad agosto lo stabile riaprirà, questa volta sotto l'egida di Silvano Longo, attualmente gestore dell'Osteria Ripasso in via Fenzi e volto noto in città. Insomma, un pezzo di storia coneglianese se ne va, pronto però a lasciare spazio al futuro.