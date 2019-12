Inaugurato il multisala "Cinergia", torna il cinema a Conegliano

Il nuovo Cinergia di Conegliano (l’ex cinema George Méliès) a due passi dal centro, è stato inaugurato ufficialmente ieri sera, durante un evento a porte chiuse con centinaia di partecipanti. Da più di 17 anni questo multisala richiama cinefili della zona che, da gennaio di quest’anno, erano rimasti “orfani” di questo punto di riferimento. Dalle parole delle autorità intervenute, e della nuova proprietà, emerge una vera e propria missione di riportare il grande cinema nel luogo in cui per anni ha trovato terreno fertile e così tanta partecipazione. Interventi brevi e pieni di significato hanno mostrato come il nuovo Cinergia sia così fortemente voluto dai cittadini che ritrovano finalmente un luogo di aggregazione e punto di riferimento culturale. Alcune note particolarmente delicate nella successione proprietaria si sono risolte nel migliore dei modi, infatti i precedenti dipendenti sono stati riassunti e si è anche trovato un punto di accordo per mantenere validi gli abbonamenti acquistati prima del fallimento del cinema Méliès.

Nei discorsi che hanno scandito l’inaugurazione è emerso come l’attesa del nuovo Cinergia fosse comune a tutti, proprio perchè parte della storia di ognuno e della comunità intera: “una fabbrica dei sogni”, “un luogo in cui si sono vissute emozioni e formati ricordi”, queste solo alcune delle frasi pronunciate dalle autorità intervenute, tra le quali il consigliere regionale Alberto Villanova e il vicesindaco Claudio Toppan, a nome del sindaco Chies impegnato in un viaggio in Vaticano per l’inaugurazione del presepe in presenza del Santo Padre. A seguire un momento di rinfresco e la visione, per tutti i partecipanti, di una pellicola a scelta tra le ultime uscite, una testimonianza di come il Cinergia sia pronto a riaprire e riportare i coneglianesi davanti al grande schermo. Da oggi l’apertura al pubblico che inizia con una promozione unica, tutti i film a 3€ proiettati nelle 5 sale del cinema. La programmazione è disponibile online, così come i biglietti. Una nuova pagina del cinema coneglianese ha ufficialmente aperto i battenti.