Conegliano presenta "CIPRIA", una lacrima rossa contro la violenza sulle donne

Per la prima volta l’Amministrazione Comunale di Conegliano, in collaborazione con Ortensia Isola del Comune di San Fior, ha aderito alla giornata contro la violenza sulle donne. Saranno esposte le bandiere a mezz’asta e illuminato di rosso la Fontana Dei Cavalli. In Collaborazione con Spektra Shows, inoltre è stata organizzata una manifestazione che vuole esprimere un messaggio forte e deciso in aiuto di tutte quelle Donne violate della loro libertà d’espressione. Donne violentate fisicamente e psicologicamente da uomini insicuri e senza attributi. Donne uccise per mano di chi dice di amarle. La manifestazione che si terrà nella giornata di domenica 25 novembre vede la Collaborazione di Spektra Shows, Jade Elenoire creatrici del Concept, con l’assessore Claudia Brugioni ed Ortensia Isola.

IL PROGRAMMA – La manifestazione si arricchisce di vari eventi che si svolgono in diverse location del centro storico. In viale Carducci si esibiranno gli atleti (Altezza Corte Delle Rose) già dal primo pomeriggio (ore 14.00): Ginnastica Vega, Arti Marziali Conegliano, Ginnastica Conegliano, Cipria Progetto Jade (Davanti Breda Gioielli) Dalle 11,00 alle 18,30. Davanti alla Gradinata Degli Alpini si esibirà il Pattinaggio – ASD Roller team Conegliano e ASD pattinaggio Vazzola (dalle 11,00 alle 12,30).

In Corso Mazzini: Graphite Gili – Esposizione quadri (Davanti Breda Gioielli) Dalle 14,00 alle 17,00; Fondazione di Comunità Sinistra Piave – Postazione Dalle 11,00 alle 18,00. In Corso Mazzini si esibiranno anche le SCUOLE DI DANZA: dalle 14,00 inizieranno con le esibizioni. - Danzarmonia (14,00 – 14,30) - ArteDanza (14,30 – 15,00) - Art Movement Dance School (15,00 – 15,30) - Urban Dance School (15,30 – 16,00). in Corso Vittorio Emanuele CRODE – Squadra Femminile Basket (11,00 – 13,00); Scuola di musica (Davanti Gelateria Nettuno); MusicArea (Dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 15,45). In Gradinata Degli Alpini si terrà l’evento clou, Cipria Show: dalle 16,00 alle 18,00.

