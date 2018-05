“Musica e Parole per la Famiglia” con l’orchestra Albinuti Junior

CONEGLIANO Nella cornice della Chiesa dei SS. Martino e Rosa, domenica 20 maggio alle ore 17.30, avrà luogo il concerto “Musica e Parole per la Famiglia”. Lo spettacolo vede come protagonista l’orchestra Albinuti Junior, che nata nel 2010 da un’idea della direttrice la prof.ssa Marialuisa Barbon, rappresenta una realtà in continua crescita.

L’orchestra riunisce giovani e giovanissimi talenti, allievi dell’Istituto Musicale “Tomaso Albinoni” di Spresiano e dell’Istituto Musicale “Arnaldo Benvenuti” di Conegliano. Il gruppo, formato inizialmente da alcuni strumenti ad arco e a pizzico, nel tempo è cresciuto, grazie alla collaborazione dei due istituti musicali, si è arricchito dei suoni suggestivi di clarinetti, flauti, pianoforti e percussioni.

Numerose sono le esibizioni di questa orchestra, che ha varcato anche i confini della marca Trevigiana, spingendosi nelle terre meno fortunate di Norcia l’anno scorso, in occasione della consegna di una casetta. L’evento “Musica e Parole per la Famiglia” è articolato come un susseguirsi, senza soluzione di continuità, di suoni e parole ispirati al tema centrale della famiglia, con brani musicali e di prosa appositamente scelti e accostati per stimolare nell’ascoltatore il coinvolgimento e la riflessione. L’evento rappresenta la chiusura dei festeggiamenti in onore di San Leonardo Murialdo, fondatore dei Giuseppini del Murialdo, la cui vita fu proprio dedicata ai giovani.