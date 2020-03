Coronavirus, Conegliano non si ferma: la comunità senegalese dona 600 euro

La città di Conegliano reagisce con un silenzio ricco di forza e coraggio all'emergenza da Coronavirus. «Sabato in mattinata abbiamo tenuto la consueta riunione di coordinamento e dopo abbiamo ricevuto una donazione da parte della comunictà senegalese a favore della protezione civile! - racconta un entusiasta Fabio Chies, sindaco di Conegliano - Grazie davvero amici, la battaglia é una battaglia di tutti: giovedi è stato il turno della comunità cinese, oggi di quella senegalese! Siamo una grande comunità con la capacità di accoglienza propria dei nostri territori ed oggi sono loro a venire incontro a noi. Abbiamo seminato molto come coneglianesi e veneti ed oggi ci viene riconosciuto con questi gesti di generosità! Grazie a tutti, ma rimanete a casa. Siamo fieri di voi, combattiamo contro gli imbecilli che non lo vogliono capire! A presto amici miei, non arrendiamoci mai!».

