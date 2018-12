Grande partecipazione per la prima giornata della disabilità di Conegliano

Un impegno comune perché non ci sia più bisogno di ricordare con una giornata dedicata alla disabilità. Un Auditorium Dina Orsi gremitosu tutti gli spalti ha sottolineato l'altra sera una volontà comune così interpretata prima dal sindaco Fabio Chies e dall'assessore ai servizi sociali Sonia Colombari, che ha fortemente voluto l'evento. «Questo è l’inizio di una percorso volto a trattare il temi della disabilità, con lo scopo di creare una rete di solidarietà tra le Associazioni, le istituzioni e i cittadini – spiega l’assessore ai servizi sociali, Sonia Colombari – Siamo soddisfatti dell’esito di questa prima iniziativa e diamo appuntamento al 2019 con i prossimi eventi».

La giornata Internazionale delle Persone con Disabilità è stata istituita nel 1981, Anno Internazionale delle Persone Disabili, per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. Dal luglio del 1993, il 3 dicembre è diventato anche Giornata Europea delle Persone con Disabilità, come voluto dalla Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite. Il Comune di Conegliano, con la partecipazione della Ulss 2 Marca trevigiana, ha chiamato l'altra sera a raccolta Associazioni e cittadini per la proiezione del docufilm "Parole In-Superabili", ideato e realizzato dalla Fondazione Oltre Il Labirinto Onlus, già proiettato nell'ambito della 75esima Mostra Internazionale di Arte Cinematografa di Venezia. Ne è seguito un dibattito stimolato dagli interventi della Dott.ssa Paola Vescovi Direttore UOC Disabilità e Non Autosucienza Distretto Pieve di Soligo - La rete dei servizi per la disabilità nell'Azienda ULSS2 - e della Dott.ssa Paola Matussi, psicologa, mediatrice familiare specializzata in sostegno ai pazienti, famiglie e formazione operatori - «Disabili: perimetri di vita», moderato dalla giornalista Elena Mattiuzzo.

Ad introdurre il film Mario Paganessi, Direttore Fondazione Oltre Labirinto Onlus, Marco Varisco, Presidente XI di Marca e Carlo Giustini. La serata si è conclusa con un buffet molto apprezzato realizzato grazie alla fattiva partecipazione di ENAIP Veneto, l' AIS, Pasticceria De Rosa Conegliano e Susegana, Gli Archi - bar, pasticceria, gelateria, le Tenute Caldella - Vanzella.