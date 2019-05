Conegliano, follia al Giro d'Italia: getta una bici al passaggio dei ciclisti

Grave episodio durante la 18esima tappa del Giro d'Italia che oggi, giovedì, transitava nella Marca e si concludeva a Santa Maria di Sala. A Conegliano, al passaggio di tre ciclisti che erano in fuga, un giovane che indossava una felpa grigia con cappuccio ha lanciato sulla strada una bici. Gli atleti sono riusciti a schivare perun soffio l'ostacolo, poi tolto da uno spettatore. L'autore di questa "bravata" (per definirla con un eufemismo), immortalata dalle telecamere della Rai (milioni di spettatori in Italia e nel resto del Mondo hanno assistito a questo episodio) è stato fermato dagli agenti del commissariato di polizia. Se il lancio fosse avvenuto poco prima del passaggio del gruppo le conseguenze per gli atleti sarebbero state gravissime.

GUARDA IL VIDEO