Conegliano, l'ambasciatore australiano ricevuto dal sindaco

CONEGLIANO L'ambasciatore australiano Greg French in visita in Municipio, accompagnato da Massimo Colomban, ha voluto incontrare il sindaco e raccontare della importanza della comunità italiana in Australia. L'omaggio del sindaco del crest, della medaglia della città e la visita insieme alla sala dei Battuti e del Capitolo, scrigno dell'arte rinascimentale

La presenza dell'ambasciatore in città per una conferenza al Convento di San Francesco al corso organizzato dall'Università di Swinburne di Melburne, coordinato dal professor Bruno Mascitelli, con oltre 20 studenti australiani iscritti. Un incontro cordiale al termine del quale l'ambasciatore si è ripromesso di tornare a fare visita al sindaco Fabio Chies, sottolineando "Abbiamo molto in comune. E' un piacere venire in questo territorio". L'ambasciatore ha apprezzato la cordialità dell'incontro e ha elogiato l'accoglienza al Convento di san Francesco, dove il progetto è nato anni fa con la collaborazione di Fondazione Cassamarca.